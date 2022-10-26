شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مؤسسة الرئاسة تعلن عن قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٢٣) لسنة 2022م، بشأن انشاء جامعة المهرة، قضت المادة الأولى منه بأن تنشأ بمقتضي هذا القرار جامعة في محافظة المهرة تسمى (جامعة المهرة).

وقضت المادة الثانية ان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانيين والأنظمة النافذة.

فيما نصت المادة الثالثة ان يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينة الغيضة، وقضت المادة الرابعة ان يلحق بالجامعة عند افتتاحها مؤسسات التعليم العالي القائمة في محافظة المهرة.

وقضت المادة الخامسة ان تحدد اهداف الجامعة وينظم عملها وفقا للقوانيين والأنظمة النافذة الخاصة بشئون التعليم.

وقضت المادة السادسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية