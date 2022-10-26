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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء بقصر معاشيق بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي بعثة الصليب الاحمر الدولي

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل باحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.

ووضع فخامة الرئيس البعثة الدولية، امام الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المليشيات الارهابية لحقوق الانسان في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

واكد اهمية تفعيل دور المنظمات الدولية، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحماية الحقوق والحريات والتصدي للاجراءات الحوثية التعسفية بحق النساء، والقيود المفروضة على سفرهن، وحرية انتقال الافراد والسلع.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الحكومية من اجل التقدم في ملف الافراج عن جميع المحتجزين، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الارهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني، بما في ذلك الكشف مصير السياسي محمد قحطان واطلاق سراحه الفوري مع رفاقه المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي.

واكد اللقاء الضمانات الاجرائية المطمئنة للمنظمات الانسانية وحمايتها من اي تداعيات لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير فريق الاغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدن بياتريس اوكسلي، ومساعد رئيس البعثة بهاء السلامي.

عقد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واستمع الاجتماع، إلى تقارير بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية.

وشدد المجلس على اهمية حشد، وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب المليشيات الارهابية، وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

كما ناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.

وطمأن المجلس، الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الاغاثية، والقطاع الخاص بمراعاة وتحييد النشاط الانساني والتجاري عن الاجراءات والاليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية.

كما اشاد بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وكذا الادانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات المليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الايرانيين، وتداعياتها الكارثية على الامن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع وزيرالدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز.

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفي، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، مستجدات المشهد اليمني، على ضوء هجوم ميليشيات الحوثي الارهابية على مينائي رضوم والضبة النفطيين بالطائرات المسيرة وما تمارسه امن ارهاب على المستوى المحلي والاقليمي، عبر استعراضاتها وتهديداتها باستهداف مصادر الطاقة وقطع خطوط الملاحة الدولية.

وقال بن مبارك " ان الأمر يستدعي موقفا جادا من المجتمع الدولي للتعاطي الفوري مع هذه الاعتداءات والتهديدات، لما لها من تاثيرات وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".

من جانبه عبر وزير الخارجية التونسي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات الإرهابية.. مؤكدا موقفهم الثابت الداعم للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما يتخذه من خطوات في سبيل الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن.