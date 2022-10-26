اليمن.. قرار جمهوري بإنشاء جامعة المهرة وتعيين الدكتور أنور كلشات رئيسا لها

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا بإنشاء جامعة المهرة شرقي البلاد.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٢٣) لسنة 2022م، بشأن إنشاء جامعة المهرة، قضت المادة الأولى منه بأن تنشأ بمقتضي هذا القرار جامعة في محافظة المهرة تسمى (جامعة المهرة)".

وقضت المادة الثانية أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين والأنظمة النافذة.



ونصت المادة الثالثة أن يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينة الغيضة، فيما نصت المادة الرابعة أن يلحق بالجامعة عند افتتاحها مؤسسات التعليم العالي القائمة في محافظة المهرة.



وقضت المادة الخامسة أن تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بشئون التعليم.

كما صدر القرار الجمهوري رقم ( ٢٤ ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أنور محمد على كلشات رئيسا لجامعة المهرة، وفق الوكالة.

