شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة والاسم .. هذا هو الجندي الذي انتحر بمطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذا الجندي اسمه" مثنى صالح ناجي القسيمي" من ابناء الشعيب هو الي قام بالانتحار اليوم في المطار بسبب الاوضاع المعيشيه التي يعاني منها الجنود والرواتب التي لم يتم تسليمها لهم من المعنين تعازينا لوالده واهله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وحسبنا الله ونعم الوكيل

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