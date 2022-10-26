شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك يبحث مع وزير الخارجية التونسي تطورات الاوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفي، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، مستجدات المشهد اليمني، على ضوء هجوم ميليشيات الحوثي الارهابية على مينائي رضوم والضبة النفطيين بالطائرات المسيرة وما تمارسه امن ارهاب على المستوى المحلي والاقليمي، عبر استعراضاتها وتهديداتها باستهداف مصادر الطاقة وقطع خطوط الملاحة الدولية.

بن مبارك يبحث مع وزير الخارجية التونسي تطورات الاوضاع في بلادنا

وقال بن مبارك " ان الأمر يستدعي موقفا جادا من المجتمع الدولي للتعاطي الفوري مع هذه الاعتداءات والتهديدات، لما لها من تاثيرات وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".

من جانبه عبر وزير الخارجية التونسي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات الإرهابية.. مؤكدا موقفهم الثابت الداعم للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما يتخذه من خطوات في سبيل الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن.

وفي سياق اخر بحث سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم مع وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، الخطاب الطائفي والتحريضي لقناتي الساحات والمسيرة التابعة لميليشيات الحوثي الارهابية والدعوة إلى التحشيد إلى جبهات القتال لإدامة الحرب واستمرارها وبث الاخبار والتقارير المظللة.

وقال السفير الدعيس "ان ما تقوم به القناتين من مقريهما في بيروت يمثل إساءة واضحة للعلاقات الأخوية بين البدلين بالرغم من مخاطبة اليمن للسلطات اللبنانية على أكثر من صعيد بإيقاف بثهما إلى جانب أن هذا يعتبر مخالفة صريحة لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب الذي طلب من الدول الأعضاء منع أو استضافة أي قنوات أو أنشطة إعلامية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أي بلد عربي آخر بناءً على البند الخاص الذي تقدمت به اليمن".

ولفت إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية لما تقوم به من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومن اعمال إجرامية كالقتل خارج القانون والاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري وزرع الألغام المحرمة دوليًا وقطع الطرقات ومحاصرة المدن وبالأخص تعز وتشريد المواطنين وهدم المعاهد ودور العبادة أو تحويلها لمراكز تدريب لعناصرها.

واشار إلى قيامها مؤخرًا بهجوم إرهابي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت مستهدفة اهم المرافق الحيوية للاقتصاد اليمني وما يشكله ذلك من تهديد للأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر.

من جهته أكد الوزير اللبناني موقف حكومة بلاده الداعم للحكومة الشرعية ومواقفها الإيجابية من المبادرات التي تقدم بها المبعوثين الدوليين لإيقاف الحرب وعودة الاستقرار وتحقيق السلام، كما وعد بمتابعة الجهات المعنية المعرفة ما تم بخصوص وقف بث القناتين حرصًا على العلاقات الأخوية بين البلدين.



وفي سياق اخر التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر السفارة اليمنية بالجزائر، عدد من أبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين في الجامعات الجزائرية، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وخلال اللقاء أشار وزير الخارجية، إلى أهمية الزيارة والقضايا التي تم بحثها، في تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو المستويات المطلوبة، وبما يعكس العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين..مستعرضًا التطورات التي تشهدها بلادنا، خصوصًا في ضوء رفض المليشيات الحوثية لكافة جهود السلام وتصعيدها الأخير باستهداف المنشآت النفطية في كل من محافظتي حضرموت وشبوة.

‎ كما ناقش معهم القضايا والموضوعات التي تهمهم والسبل الكفيلة بانجازها ومعالجتها..مثمنًا في هذا الصدد الرعاية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الجزائرية لكافة اليمنيين المتواجدين على أراضيها.

حضر الاجتماع سفير بلادنا لدى الجزائر علي اليزيدي، ومستشار الوزير لشؤون الديوان السفير جمال عوض ناصر.