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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، مع مدير دائرة العالم العربي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفير عمر بابو، اخر المستجدات والتطورات والأحداث على الساحة اليمنية.

العرادة يبحث مع مدير دائرة العالم العربي في الخارجية الموريتانية تطورات الأحداث في بلادنا

وتطرق العرادة، إلى ماتقوم به المليشيات الحوثية من تهديد مستمر للأمن القومي العربي واستهداف للبنية التحية والمنشآت الحيوية وتهديد الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية.

وثمن السفير العرادة، مواقف موريتانيا الداعمة للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وبيان الحكومة الموريتانية الأخير الذي نددت فيه باستهداف المليشيا الحوثية لميناء الضبة النفطي بحضرموت، وتأكيدها على دعمها للحكومة الشرعية.

من جانبه أكد مدير دائرة العالم العربي، موقف موريتانيا الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مشترك، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وتداول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.. وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لاي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

وقدم وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، تقارير عن نتائج مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في واشنطن، واللقاءات التي عقدوها على هامش الاجتماعات، والتقييم الإيجابي الدولي لأداء الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.. مشيرا إلى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.

وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به إلى النمو الإيجابي.

حضر الاجتماع امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، وعدد من قيادات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك،، مع نظيره وزير الخارجية السعودي سمو الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة وانعكاسها على امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة امدادات الطاقة بما يشكل تهديدًا خطيرًا يفاقم معاناه الشعب اليمني.

وجدد بن مبارك، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة ارهابية عالمية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأشار وزير الخارجية، إلى اهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة تلك الاعمال الارهابية وفضح الجرائم الحوثية التي ترتكبها على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للامن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ موقف دولي حازم على تلك التصرفات اللامسؤولة والعمل على تصنيفها كجماعة ارهابية عالمية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية السعودي، ادانة بلاده لهذا الهجوم الارهابي والذي يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومؤشرًا لتصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران في تقويض جهود عملية السلام وتهديد لامن المنطقة..موكدًا وقوف المملكة الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه.