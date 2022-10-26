اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية بمديرية أرحب شمالي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب نحو عشرة من مسلحي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات داخلية عنيفة اندلعت الليلة الماضية في مديرية أرحب، شمال شرق العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية بين مران بمديرية أرحب، بين القيادي الحوثي الشيخ فارس الحباري، وبين القيادي النافذ في الجماعة الشيخ نبيه أبو نشطان.



وأوضحت المصادر أن المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وسُمع دويها إلى الأحياء الشمالية من العاصمة صنعاء، خلفت ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل من الجانبين.



وأشارت المصادر أن المواجهات تأتي ضمن صراع نفوذ قديم في المديرية بين الطرفين تغذيه قيادات عليا في الجماعة التي تنحاز للشيخ أبو نشطان الأكثر ولاءً للمليشيا على حساب الشيخ القبلي الحباري.



وبين الفينة والأخرى تندلع صراعات دموية بين قيادات حوثية ضمن صراعات أجنحة داخل المليشيا يعود غالبيتها حول النفوذ والإيرادات المالية.

