عدن.. مسؤول في الانتقالي يغلق عشرات المحلات التجارية بسبب رفض مُلامكها دفع جبايات غير قانونية

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن، عشرات المحلات التجارية عقب رفض مُلاكها دفع جبايات غير قانونية فرضتها عليهم.



وقال ملاك محلات تجارية، إن مدير مديرية الشيخ عثمان (وسام معاوية) يمارس الظلم والتعسف ضدهم فارضا عليهم إتاوات مالية غير قانونية ويستخدم سلطته في إغلاق محلاتهم التجارية في حال عدم دفع تلك الجبايات.



وأضاف ملاك المحلات التجارية، أن مدير المديرية يتجاوز القانون ويقوم بإغلاق المحلات التجارية دون الرجوع إلى النيابة باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بهذا الإجراء.



وأشار التجار في مذكرة رفعوها إلى غرفة التجارة والصناعة ـ أطلع عليها يمن شباب نت ـ أن مدير المديرية (انتقالي) يقوم بفرض جبايات مالية على المحلات، تصل إلى 300 ألف ريال تحت مسمى رسوم أرصفة، ومليون ريال على كل مطعم تحت مسمى إضافة نشاط مالي، مالم يتم إغلاق المحلات.



وطالب التجار في المذكرة الجهات المعنية بإيجاد حلول لقضيتهم وإيقاف ماسموه الظلم والتعسف الذي يعرضهم لخسائر كبيرة.



ولفتت إلى أن تلك الإجراءات فضلاً عن تراجع القوة الشرائية للمواطن وتدهور العملة الوطنية، تسببت جميعها بإفلاس الكثير من المشاريع الصغيرة ومحلات التجزئة.

