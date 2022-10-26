شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيث يدعو منتدى تأسيس مجالس الشورى الاسلامي لتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية، في اجتماعات المنتدى التأسيسي لمجالس الشورى بدول العالم الإسلامي، المنعقد في مدينة باندونج الاندونيسية خلال الفترة من 24 وحتى 26 من الشهر الجاري، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث.

أبو الغيث يدعو منتدى تأسيس مجالس الشورى الاسلامي لتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية

واستعرض أبو الغيث، مستجدات الأوضاع في بلادنا..مشيرًا إلى أن اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية بسبب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، على الشرعية الدستورية وعلى المرجعيات الأساسية..لافتًا إلى جرائم المليشيا التي استهدفت الشعب اليمني، خدمة للاجندة الإيرانية.

وأكد أبو الغيث، ان المليشيا الحوثية تشكل تهديدًا خطيرًا على اليمن ودول الجوار والعالم وتهدد الملاحة الدولية في البحرين العربي والاحمر..مذكرًا بجريمته في استهداف ميناء الضبه بحضرموت، التي تؤكد نهجها الدموي الإرهابي وعدم اكثراتها بأبناء الشعب.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى "أن الشعب اليمني تصدى ومازال يتصدى لهذه العصابة المجرمة الإرهابية في كل مكان، وكل يوم تتعاظم لدى الشعب اشكال المقاومة والرفض لهذه المليشيات الإجرامية، واليمنيين اليوم مصطفين بواحدية الهدف والمصير خلف الشرعية الدستورية وبتلاحم مجتمعي وشعبي كبير رفضًا للانقلاب الحوثي".

ودعا ابو الغيث في كلمته الدول الصديقة والشقيقة لإدانة التدخل الإيراني في اليمن والضغط على المليشيا الحوثية لتستجيب لدعوات السلام والهدنة.

وطالب أبو الغيث في ختام كلمته أن يتضمن البيان الختامي لاجتماعات المنتدى تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية بناءً على القرار الذي أصدره مجلس الدفاع الوطني اليمني.

أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".