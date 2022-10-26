مليشيا الحوثي تنهب حافلة تعود ملكيتها لناد رياضي في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نهب قيادي حوثي حافلة ركاب تعود ملكيتها لنادي اليرموك الرياضي العريق، في العاصمة صنعاء.

وأقر القيادي الحوثي "عبدالله الوادعي"، استلامه للحافلة كونه كان مندوبا لما يسمى بالتعبئة العامة لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، كما يشغل مديراً عاماً للمدينة الرياضية في محافظة عمران.

وقالت مصادرإعلامية، إن القيادي الحوثي استلمها بعد أن تم توريدها إلى مكتب رياضة الأمانة، والذي بدوره لم يعمل على إعادتها، ليستولي عليها فيما بعد المدعو المؤيدي وزير رياضة الحوثييين.



وحسب المصادر فأن المؤيدي رفض إعادة الحافلة، بل هدد الإدارة بأنه سيأخذ كل ممتلكات النادي إذا لم يتوقفوا عن المطالبة بها.



وتحمل الناقلة رقم 1/ 29916، وموديل 83 ومن نوع كستر، إلا أنها أصبحت تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة، وتمت إزالة اسم نادي اليرموك منها.



وتعد هذه السرقة من الانتهاكات الحوثية لنادي اليرموك، والتي حولت مقره المليشيا إلى ثكنة عسكرية مما جعله عرضة لقصف الطيران في السنوات الأولى للانقلاب.