شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم حوثي استهدف ميناء المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدت الدفاعات الجوية اليمنية، الثلاثاء، لهجوم حوثي بالطائرات المسيرة كان يستهدف ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من طائرات دون طيار لمليشيات الحوثي حلقت في سماء المكلا في حضرموت على بحر العرب ما أدى إلى إخلاء ميناء المدينة الاستراتيجي من الموظفين والعمال ورفع الجاهزية العسكرية والأمنية العالية.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية في المنطقة العسكرية الثانية تدخلت وتصدت بنجاح لطائرات المليشيات الحوثية الإرهابية، حيث نجحت في إسقاط إحدى الطائرات المسيرة في بحر العرب.

والجمعة الماضية، تعرض ميناء الضبة في محافظة حضرموت لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين، لدى رسو سفينة نفطية، ما أثار موجة تنديد يمني وإقليمي وأممي ودولي باعتباره تصعيدا عسكريا خطيرا.

وسبق أن استهدفت المليشيات الإرهابية في 18 و19 أكتوبر/تشرين الجاري السفينة (هانا) والسفينة (التاج بوت بليو ووتر) الراسية في ميناء رضوم، دون أن تتمكن من إحداث أي أضرار بشرية أو مادية.

وصعدت مليشيات الحوثي من تهديداتها وهجماتها، باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في مسعى لإجهاض جهود الحكومة اليمنية، لتحسين المناخات الاقتصادية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.