شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد "الحوثي منظمة إرهابية".. رسالة طمأنة من المجلس الرئاسي للمنظمات الإغاثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث المجلس الرئاسي في اليمن برسالة طمأنة إلى المنظمات والوكالات الإغاثية بتحييد النشاط الإنساني بعد قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.

وقال المجلس حسب وكالة "سبأ" الرسمية إن تنفيذ إجراءات وآليات قرار تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية سيراعي ويحيد المنظمات والوكالات الإغاثية والنشاط الإنساني.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن، إدراج مليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب وحذر الأفراد والكيانات من التعامل معها، وذلك وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية.

وعقد المجلس الرئاسي اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء المجلس وبحضور وزير الدفاع وأركان الجيش اليمني وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع الداخلية وتصعيد المليشيات الإرهابية.

وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى تقارير بشأن تداعيات تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية.

وشدد المجلس الرئاسي على أهمية حشد، وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب المليشيات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد المجلس الرئاسي بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الامن والسلم الدوليين.