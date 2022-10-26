إب.. مقتل شاب برصاص مسلح من أفراد أسرته بمدينة "يريم"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب في الثامنة عشر من عمره، الثلاثاء، برصاص مسلح ينتمي لأسرة القتيل، شمال محافظة إب، وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، أن الشاب "طارق علي زيد عبدالمغني"، قتل برصاص مسلح من أفراد الأسرة ويدعى "عقيل صالح أحمد عبد المغني"، بمدينة كتاب، جنوب مدينة يريم.

وأوضحت المصادر، أن الجاني أقدم على قتل المجني عليه أثناء ذهابه لحراسة مضخة المياه التابعة لوالده، والتي تقع بالقرب من مدينة كتاب، حيث ذهب الجاني وباشره باطلاق الرصاص على جسده، توفي على إثرها فورا.

وعزت المصادر السبب الى نشوب خلاف شخصي بين الجاني والمجني عليه قبل ارتكاب الجريمة ببضعة أيام، حين تدخل الجاني في خلاف بين المجني عليه وعمه، الأمر الذي دفع القاتل لارتكاب الجريمة، وسط الوادي.

وأشارت المصادر إلى أن القاتل فرّ عقب ارتكاب الجريمة، ولم تتمكن الأجهزة المختصة بالقبض عليه حتى كتابة هذا الخبر، فيما يرفض والد القتيل دفن نجله، حتى القبض على القاتل، وايداعه السجن لينال جزاءه العادل.