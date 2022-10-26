مليشيا الحوثي تشن هجومًا جديدًا على قرى صَرف شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شنّت مليشيا الحوثي الإيرانية، مساء اليوم، هجومًا جديدًا على قرى صرف شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن حملة عسكرية حوثية اقتحمت قرى صرف مساء اليوم، بعد أسبوعين من قتل عدد من السكان والاستيلاء على أموالهم وعقاراتهم، كما خطفت العشرات منهم.

وحسب المصادر، فقد توغّلت أطقم الحوثي في عدد من القرى بعد الحصار الخانق على منطقة صرف، ومنع السكان من الدخول والخروج من وإلى القرية.

ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً تشن مليشيا الحوثي هجمات مسلحة على سكان القرية لانتزاع آلاف المساحات العقارية، وفرض رسوم الخُمس على أنشطتهم الاقتصادية المعتمدة على الزراعة والكسارات.

وكان عضو مجلس النواب من بني حشيش الموالي للحوثي يحيى بن يحيى القاضي، قد أكد في كلمة له داخل البرلمان الأسبوع الماضي، أن المليشيا تمارس في صرف جرائم مماثلة لجرائم إسرائيل في فلسطين.

وكشف القاضي عن نهب مليشيا الحوثي نحو 50 الف دولار يوميا من اصحاب الكسرات والناقلات العاملة في المنطقة.