شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شمس الكويتية تعرض جسدها بقميص ابيض شفاف بطريقة فاضحة بوصلة رقص خاصة أظهرت قوه أنوثتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكويتية شمس مقطع فيديو جريئًا بشكل كبير وجديد لها عبر حسابها بموقع مشاركة الصور على إنستجرام وظهرت الفنانة شمس بالفيديو أثناء قيامها بجلسة تصوير.

تكشف شمس الكويتية عن جمال جسدها وأنوثتها ورشاقتها وأناقتها و سحرها بجرأة كبيرة من خلال رفع فستانها المفتوح من الوسط مما جعلت جزاء كبير من جسدها مكشوف بدرجة كبيرة جدا ولا يخلو صور شمس الكويتية من إظهار مفاتنها بطريقة كبيرة.

حيث كانت ترتدي في مقطع فيديو قميص ابيض شفاف كشف ما تحته بطريقة كبيرة وبدأت ترقص وتتمايل بطريقه مثيره للمتابعين مما جعلت حولها مجموعة كبيرة من المتابعين ينجزبون نحوها ومجموعة أخري جعلها في محل انتقادات.

بسبب الملابس الضيقة جدا بدرجة كبيرة التي كشفت عن تقسيم جسدها بصورة كبيرة للجميع