بدون خجل او حياء كيوم ولدتها امها.. لاميتا فرنجيه بالاسود الشفاف بدون بطانة جنن الشباب.. ومتابع غلبت رنيا يوسف

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية الجميلة ، لاميتا فرنجية ، صورة جديدة لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت لاميتا فرنجية خلال جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها وهي ترتدي فستانًا أسود طويلًا مكشوفًا إلى حد كبير من منطقة الصدر بدرجة كبيرة جدا لاميتا فرنجيه بصور جذابة تظهر فيها جسدها المتناسق واناقتها وجمالها وأنوثتها الطاغية وقوامها المتناسق

وتتباهى بسحرها مع البطانة الشفافة وتستخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه بينما تظهر جمالها. عيناها بطريقة أبهرت معجبيها بطريقة في غاية الجمال والأناقة ودئما ما تظهر بإطلالة جريئة وجزابة وليست المرة الأولى لها بهذه الإطلال