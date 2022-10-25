بعد فشل حملتها العسكرية.. الحوثيون يستنجدون بوساطات محلية للقبض على شاب في إب وجه انتقادات لزعيمهم

المنامة - ياسر ابراهيم - استنجدت مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن) بوساطات محلية للقبض على الشاب "حمدي عبدالرزاق" بعد نحو أسبوع من محاولاتها الفاشلة في اقتحام منزله بالقوة في المدينة القديمة بمديرية المشنة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استنجدت بعدد من الوساطات المحلية في المدينة من بينهم مقربين للشاب "حمدي"، الذين أقنعوه بتسليم نفسه دون مواجهة.



وأضافت المصادر أن الوساطات قدمت تطمينات وتعهدات نقلتها عن المليشيا، بعدم مس الملقب بـ "المكحل" بسوء مقابل تسليم نفسه طوعا.



وأبدى ناشطون على مواقع التواصل مدفوعين بنهج المليشيا الإجرامي بحق المعارضين لها، أبدوا مخاوفهم من تصفية الشاب "عبدالرزاق" الذي انقطعت الأخبار عنه عقب تسليم نفسه.



وعلى مدى نحو أسبوع فشلت المليشيا في اختطاف الشاب الذي تحصن في منزله، وأفشل حملة عسكرية حاولت اختطافه وأصاب عنصرين حوثيين بينهم مسؤول أمني.



وكان "حمدي عبدالرزاق" قد شن عبر حساب على اليوتيوب ينشط فيه باسم أجياد الأمير هجوما لاذعا على المليشيا وزعيمها المدعو عبده الحوثي، ودعا الموظفين في المحافظة الذين لا يستلمون مرتباتهم إلى مواجهة مليشيات الحوثي لإجبارها على تسليم المرتبات التي تنهبها منذ سنوات.



