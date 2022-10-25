إب..عصابة حوثية في المخادر تقتحم منزل مواطن وتطلق الرصاص عليه أمام أسرته

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عصابة مسلحة موالية لمليشيا الحوثي، منزل مواطن في مديرية المخادر شمال محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يتبعون عصابة حوثية اقتحموا منزل المواطن (البراق محسن القوسي)، وأطلقوا عليه الرصاص أمام أسرته وأطفاله، دون مزيد من التفاصيل.



ولم تُعرف دوافع القضية التي جاءت بعد أيام من إقدام عصابة مسلحة مماثلة على نهب وحرق منازل ومتاجر ومزارع مواطنين في ذات المديرية التي تتحكم بمشهدها الأمني العصابات المسلحة الموالية لمليشيا الحوثي وسط صمت وتواطؤ من بعض القيادات الحوثية.