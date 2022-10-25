شبوة.. تحليق طائرات مُسيّرة وأنباء عن إسقاط إحداها أثناء محاولتها استهداف مطار عتق

حلّقت طائرات مُسيّرة يُعتقد أنها لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء مدينة عتق، مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، بعد أيام من استهداف ميناء النشيمة النفطي.



وقالت مصادر محلية، إن عدة طائرات مُسيّرة حلقت أمس الثلاثاء في سماء عتق عاصمة شبوة.



وأوضحت المصادر، أن الدفاعات الارضية سُمعت أثناء تصديها للطيران المسير الذي حلق بسماء المدينة، في الوقت الذي تحدثت مصادر أخرى عن اسقاط إحداها أثناء محاولة استهداف مطار عتق.



ولم تعلق السلطات المحلية على الحادثة، التي جاءت بعد أيام من استهداف مليشيا الحوثي لميناء النشمية النفطي، والتزمت حينها السلطات الصمت.



والجمعة، أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إن ميناء الضبة النفطي تعرض لهجومين بطائرتين مفخختين ـ أقرت بهما مليشيا الحوثي، وحاول استهداف سفينة نفطية كانت تستعد لنقل النفط الخام من الميناء.



وأشار محافظ حضرموت إلى أن هذا الهجوم جاء بعد يومين من تعرض ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة لهجوم مماثل ولم يسفر عن أي أضرار.

