شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق... الخط الدائري بالحبيلين يشهد أعمال صبيات للعبارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

باشرت الفرق الفنية التابعة لشركة اولاد صلاح للتجارة والمقاولات اليوم اعمال الصبيات للعبارة في الخط الدائري بالحبيلين في مديرية ردفان بمحافظة لحج وذلك بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

و تضمنت الصيانة اعمال السفلتة وعمل الصبيات للعبارة في الخط الدائري الرابط بين أحياء مدينة الحبيلين وسط اعمال واسعة لتأهيل الخط الشرياني.

وقال المهندس نجوان احمد سعيد مدير المشروع ان الاعمال تجري بوتيرة عالية من اجل الإسراع في انجازه خلال الفترة الزمنية المحددة للتخفيف من معاناة المسافرين والمواطنين. مثمنا الدعم الكبير المقدم من قبل معالي وزير الاشغال العامة المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين الماس رئيس مجلس الادارة.

وتجري اعمال الصيانة والتاهيل للعديد من الطرقات في لحج وباقي المحافظات المجاورة بمتابعة من معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.