إب.. مليشيا الحوثي تقتحم مدرسة على خلفية تنظيم احتفال وطني بذكرى 14 أكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية اليوم الاثنين مدرسة حكومية نظمت احتفالا مهيبا بذكرى ثورة الاستقلال التاسعة والخمسين في محافظة إب وسط البلاد.



وقال ناشطون في إب إن مدير مكتب التربية التابع للحوثي في المحافظة اقتحم صباح اليوم مجمع السعيد التربوي الذي تديره الأستاذة فائزة البعداني لتهديد المدرسات والطالبات على خلفية الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر الأسبوع الماضي.



وأفادوا بأن مسلحي الحوثي وجهوا أسئلة للطالبات عمن يقف خلف تلقينهن شعارات بالروح بالدم نفديك يا يمن، كما وجه أسئلة لمقدمات الإذاعة المدرسية عما إذا كانت المديرة أو المدرسات يقفن خلف الإذاعات الوطنية.



وقال الناشط إبراهيم عسقين إن مدير التربية الحوثي المدعو محمد درهم الغزالي اعتدى على مسؤولة الأنشطة الأستاذة نسيم الجراش في المدرسة وحاول انتزاع هاتفها بالقوة.



وأشار عسقين في منشور على "الفيسبوك"، إلى أن القيادات الحوثية هددت الطالبات بعدم التجمعات وعدم الاحتفالات بذكرى الثورة، واعتبرت أن الفعاليات الخاصة بذكرى الثورة داخل حرم المجمع التربوي جرما.



وكانت مليشيا الحوثي قد حاولت إيقاف الأستاذة البعداني مديرة المجمع لولا ضغط شعبي واسع أدى لتراجع مليشيات الحوثي عن إيقافها، ويحاولون حتى اليوم انتزاع تصريح مصور منها بأنهم لم يهددوها.



يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة إب غضبا شعبيا متناميا ضد مليشيات الحوثي بسبب انتهاكاتها وممارساتها القمعية والإرهابية بحق الموطنين.

