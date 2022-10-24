نتمنى إيقاف صدقة الحل السياسي.. البركاني محذرا الخليج: إيران تتخذ اليمن بوابة عبور إلى دولكم

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، الإثنين، قادة الخليج من أن إيران في طريقها إلى دولهم بسبب طريقة تعاطيهم مع قضية بلاده.



وقال البركاني في بيان له على صفحته بالفيسبوك،: "بيان مجلس التعاون الخليجي الداعي لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن والبيانات الخليجية المشابهة تتصدق على اليمن بحل سياسي هي تعلم أن الحوثي أبعد مايكون عن الحل".



وأضاف، "هي تعلم (دول الخليج) أن اليمن بوابة عبور لإيران لتصل إليهم، نتمنى عليهم إيقاف صدقة الحل السياسي المستحيل وقوعه".



وتابع البركاني، "نأمل من الإخوة في الخليج ألا يحولونا إلى قضية إنسانية يستجدى لها الحل أمام عدو لا يوجد لديه للسلم مكان وليس في حسبانه".



وأكد رئيس البرلمان اليمني، أن "ما يدعو إليه الأصدقاء في الغرب من سلام أو يروج له المبعوث الدولي (هانس غروندبرغ) هو ملهاة ومجرد إسقاط واجب".





يأتي ذلك في وقت تضغط فيه الأمم المتحدة والخليج على الحكومة اليمنية الشرعية لتقديم التنازلات لمليشيات الحوثي بمزاعم إنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي، في وقت ترفض المليشيات التعاطي مع تلك الدعوات.



وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قد شنت هجومين بطائرتين مفخختين على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بعدما رفضت تمديد الهدنة التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

