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نجمة مسلسل "باب الحارة" دانا جبر تكرس لصدرها العارم بصور فاضحة ..شاهد الان

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فنون - كتب ياسمين ياسين - صورة انتشرت للممثلة السورية، دانا جبر، ارتدت فيها فستانًا أسود مكشوفًا كثيرًا عن منطقة الصدر.

الصورة عرضتها للإنتقادات ولهجوم كبير من الكثيرين، خصوصًا من السوريين الذين لم يعتادوا بعد على مثل هذه الصور، ويهاجمون نجماتهن إن تخطين الحدود على السوشال ميديا.

وكانت نشرا عددًا من الصور التي عرضت فيها مؤخرتها ووضصفها البعض بفنانة الجسد.

لا شك أن دانا من الممثلات المحترمات جدًا لكن طريقة التقاطها للصور تظلمها أحيانًا، خصوصًا أنها من عائلة فنية كبيرة ويكفي أن جدّها الممثل السوري الراحل ناجي جبر.

لم تعرف دانا كيف تستخدم السوشال ميديا وتقع أحيانًا بأخطاء كبيرة قد تكون عن غير قصد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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