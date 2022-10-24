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يزيد بن سلمان - شبوة - بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تأييد أبناء تهامة لتصنيف ميليشيا الحوثي وإلغاء اتفاق ستوكهولم

تلقى أبناء تهامة بسرور بالغ القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني يوم أمس السبت الثاني والعشرون من أكتوبر 2022م؛ الذي يصنف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، وكذلك الدعوة التي وجهتها هيئة التشاور والمصالحة إلى مجلس القيادة الرئاسي بإعادة النظر في اتفاقية ستوكهولم المشؤومة على إثر الاعتداء الاستفزازي الجبان الذي قامت به الميليشيا على ميناء الضبة النفطي وحقول النفط في محافظة شبوة. وعلى إثر ذلك تداعت القوى السياسية والمكونات المجتمعية وأعضاء الكتلة البرلمانية للمحافظة والمشايخ والوجاهات والتقوا هذا اليوم في منزل الشيخ هبة الله شريم رئيس الكتلة البرلمانية شيخ مشايخ الحديدة، وخرج اللقاء بالآتي:

أولا: يؤيد أبناء تهامة تأييدا كاملا القرار القاضي بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية الذي يلبي دعواتهم المتكررة بهذا الخصوص.

ثانيا: يؤيد أبناء تهامة دعوة هيئة المصالحة بإعادة النظر في اتفاقية ستوكهولم المشؤومة الذي طالما دعوا لإلغائها منذ العام الأول لتوقيعها وخرجوا عشرات الوقفات للمطالبة بذلك كونهم أكثر المتضررين منها.

ثالثا: يدعو أبناء تهامة مجلس الرئاسة ودول التحالف إلى استئناف عملية التحرير في كل الجبهات؛ لتحرير ما تبقى من أراضي الوطن وتخليص أبنائه من الممارسات الإرهابية التي يعانونها من قبل المليشيا الحوثية الإجرامية، ودعم مكونات وفصائل المقاومة التهامية المناهضة للميليشيا الحوثية.

رابعا: يدعوا أبناء تهامة مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى إصدار قرار أممي بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية عالمية؛ لما تسببت به من أضرار على المجتمع الدولي أهمها الأضرار على الملاحة البحرية، وتهديدات الناقلة صافر التي تستخدمها كقنبلة موقوته لتهديد الملاحة البحرية، بتأثيراتها التي قد تستمر لعدة عقود حسب تقارير الخبراء الدوليين.

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

صادر عن المكونات السياسية والمجتمعية ونواب وقيادات ومشايخ أبناء تهامة

الأحد 23 أكتوبر 2022م

العاصمة المؤقتة عدن