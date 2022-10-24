بينهم أطفال.. مليشيا الانتقالي تختطف خمسة من أبناء شبوة من منازلهم

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، يوم الأحد، خمسة من أبناء محافظة شبوة، بينهم أطفال، من داخل منازلهم، بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن القوات المدعومة إماراتيًا اختطفت خمسة أشخاص من أسرة آل لقور، بمدينة عتق، من داخل حوش منازلهم، بينهم أطفال.

وحسب المصادر، فأن المختطفين هم، عبدالقادر محمٓد لقور بن عيدان، عوض صالح لقور بن عيدان، فارس عادل صالح لقور بن عيدان، احمد عبدالله احمد لقور بن عيدان، عبدالرحمن علي حسين لقور بن عيدان.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة انفلاتا أمنيًا غير مسبوق، منذ سيطرة القوات المدعومة إماراتيا على المحافظة منتصف أغسطس الماضي.