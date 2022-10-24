شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط خلية إرهابية في عدن خططت لاستهداف مسؤولين عسكريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأحد، ضبط خلية إرهابية مسلحة كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وفي بيان لشرطة عدن نقله الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، قال إن أمن العاصمة عدن نفذ عملية أمنية نوعية توجت بالقبض على عصابة مسلحة، كانت مكلفة بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة عدن.

ونقل البيان عن مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني قوله إن تلك العناصر كانت تتنقل في دار سعد بشكل مشبوه لتتم مراقبة تحركاتهم خلال الفترة الماضية، وهي تتبع ما يسمى لواء النقل العام الخاضع للإخوان وغير المعترف به والذي يتمركز في مديرية التربة بمحافظة تعز.

وأضاف المسؤول الأمني أنه تمت مداهمة وكر الخلية المسلحة والقبض على 8 منهم وقد أقر أعضاء الخلية خلال التحقيقات تلقيهم تدريبات مكثفة بمنطقة التربة وتكليفهم بتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة عدن تستهدف القيادات الأمنية والعسكرية بالقتل المباشر والعبوات الناسفة.

وحددت الخلية الإرهابية أسماء 4 قيادات متهمة بالإرهاب وتولت التخطيط وتوفير وسائل النقل من أجل تسهيل تحركاتهم في عدن ودعمهم بالمال والمعلومات الكافية، وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة، ومنحهم هواتف خاصة للتواصل معهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

ووفقا للمسؤول الأمني، فقد تم رفع الاستدلالات والمحضر والمتهمين والمقبوضات إلى النيابة الجزائية في عدن والتي باشرت التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار إلى أن السلطات في عدن تتهم ما يسمى قيادة لواء النقل أمجد خالد وضباط تابعين له بتدبير العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظ عدن أحمد حامد لملس ومطار عدن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى جانب عملية اغتيال اللواء ثابت جواس قائد قاعدة العند في عملية إرهابية نفذت بالتنسيق مع الحوثيين.