شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. تشهد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور برئاسة وزير الاشغال العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، برئاسة معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بحضور رئيس المجلس ونائبه و أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للوزارات المعنية . في مستهل الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس مثنيا على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح مهام الصندوق والإسهام بالدفع بعجلة التنمية الوطنية .. وتم في الاجتماع مناقشة أولويات الصندوق للعام ٢٠٢٣م كما استعرض الماس خلال الاجتماع تقرير الانجاز المدعم بالاحصائيات والبيانات للمشاريع الإستراتيجية المستهدفة إضافة إلى استعراض خطط الصندوق التطويرية إلى جانب الموازنة التقديرية للاستراتيجة القادمة للعام ٢٠٢٣ م . يذكر أن مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق يتكون من م/ معين الماس رئيس مجلس الإدارة و م/ سامي باهرمز نائب رئيس مجلس الإدارة وم/ وليد ردمان ممثل وزارة الاشغال عضو مجلس الإدارة وم/ وزيرة الشرماني ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضو مجلس الإدارة و أ/ عمر العبد ممثل وزارة المالية عضو مجلس الإدارة وأ/ معين محمود ممثل وزارة الادارة المحلية عضو مجلس الإدارة وأ/ عبدالباري الحربي ممثل وزارة النقل عضو مجلس الإدارة. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن .

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