السفير بادي: تلقينا وعود قطرية بمعالجة مشكلة رفض بطاقات "هيا" لبعض اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن السفير اليمني لدى قطر راجح بادي، الأحد، أن السلطات القطرية وعدت بمعالجة مشكلة إلغاء عدد من بطاقات هيا الخاصة بالمتقدمين لحضور المونديال.



وقال بادي عبر حسابه على "تويتر"، "أشكر السلطات القطرية للتجاوب الذي أبدوه عقب الإشكالية التي تسببت برفض عدد من بطائق هَيّا لبعض اليمنيين".



وأضاف، "منذ الساعات الأولى تواصلنا بالجهات المعنية وتلقينا الوعود بمعالجة المشكلة، وفعلا بدأ حلها ولاحظنا عودة هذه البطائق للعمل، وبقيتها ستنجز خلال الأيام القادمة حسب الجهات المسؤولة".



وتابع، "الجهات المعنية في قطر أكدت خلال تواصلنا بهم وعلى عدة مستويات أنه لا صحة لما أثير عن منع اليمنيين من حضور المونديال".



ولفت السفير بادي إلى أن الجانب القطري أكد أن خللا تسبب في إلغاء تلك البطاقات لجنسيات مختلفة قبل أن تعود الإجراءات طبيعية على الحسابات الخاصة بالمتقدمين.

