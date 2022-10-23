تعز.. تدشين بدء تنفيذ مشروع طريق الكدحة - البيرين

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، ومعه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الأحد، البدء بتنفيذ مشروع طريق الكدحة - البيرين الذي يربط مدينة تعز بمديرية المخا الساحلية جنوب غربي البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن طارق قوله، "قمنا اليوم بتدشين البدء في تنفيذ مشروع شق وسفلتة طريق (الكدحة_ البيرين) بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأوضح أن المشروع "يمثل خطوة هامة للتخفيف من وطأة الحصار الغاشم الذي تفرضه المليشيا الحوثية على محافظة تعز، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في المناطق المحررة".



من جانبه ثمن محافظ تعز، جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق الاستجابة وتبنيه إنشاء مشاريع استراتيجية لخدمة تعز ومنها تدشين تنفيذ هذا المشروع الحيوي.



وأكد شمسان، أن المشروع يشكل شرياناً جديداً للمحافظة وسيسهم بشكل كبير في إعادة الحياة الاقتصادية والتنمية للمحافظة.



وكان محافظ تعز، أعلن في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحكومة اعتمدت مطار المخا كميناء جوي لنقل الإمدادات للمحافظة المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ 8 سنوات.

