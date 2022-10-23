حملة الكترونية لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي في المقاومة ضياء الحق الأهدل

المنامة - ياسر ابراهيم - تنطلق مساء اليوم الأحد الساعة الثامنة حملة إلكترونية لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الأستاذ ضياء الحق الأهدل، القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، تحت هشتاج:#الذكرى_الأولى_لاستشهاد_ضياء_الجمهورية



وتأتي هذه الحملة تخليدا لنضال الأستاذ الأهدل، شهيد الكرامة واستعادة الجمهورية، الذي اغتالته أيادِ الغدر والإجرام بالقرب من منزله في غمرة انشغاله بالمعركة الوطنية مع المليشيات الحوثية، وجهوده العظيمة في رفد جبهات النضال عسكرياً وإعلامياً وإنسانيا.



كما دعت أسرة الأهدل لحضور الفعالية الخطابية والفنية التي ستقام في قاعة منتزه التعاون صباح يوم الإثنين القادم، الساعة 9:30 صباحاً، والتي سيتم خلالها إشهار كتاب "الشهيد ضياء الحق الأهدل.. حياة البسطاء وهمة العظماء" الذي يروي مسيرة الشهيد النضالية وحياته الحافلة بالبذل والعطاء.



والشهيد الأهدل كان عضواً في المكتب التنفيذي في إصلاح تعز، كما شغل موقع مقرر المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بالمحافظة، غير أن دوره النضالي تجاوز هذه الوظائف.



وكان له حضور فاعل وخالد في معالجة التداعيات الإنسانية للحرب عبر المساهمة في تأسيس رابطة أسر الشهداء والجرحى، والإشراف على ملف الأسرى والمعتقلين، فضلاً عن إسهاماته في تطبيع الحياة داخل مدينة تعز طوال السنوات الماضية من الحرب والحصار .

