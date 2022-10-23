للمرة الثانية.. مليشيات الحوثي تفشل في اقتحام مدينة إب القديمة لاختطاف مواطن

المنامة - ياسر ابراهيم - فشلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في اقتحام مدينة إب القديمة (وسط اليمن) لاختطاف مواطن للمرة الثانية.



وشن مواطن يدعى حمدي عبدالرزاق وله حساب على اليوتيوب ينشط فيه باسم أجياد الأمير هجوما لاذعا على المليشيا وزعيمها المدعو عبده الحوثي، وتحدى فيه الحوثي القبض عليه أو قتله.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي نفذت حملة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم وعشرات المسلحين بدأت مساء أمس بقطع الانترنت عن المدينة القديمة لكنها فشلت في اقتحامها وانسحبت صباح اليوم.



وكان عبدالرزاق قد دعا الموظفين في المحافظة الذين لا يستلمون مرتباتهم إلى مواجهة مليشيات الحوثي لإجبارها على تسليم المرتبات التي تنهبها منذ سنوات.



ووفق المصادر، فإن المليشيا كانت قد نفذت حملة سابقة للقبض على "عبدالرزاق"، لكن الرجل تحصن في المدينة القديمة وواجهها بالرصاص وأصاب عنصرين من الحوثيين وأجبرها على التراجع.



وأشارت إلى أن الحملة الحوثية التي انسحبت صباح اليوم، نصبت نقاطا في مداخل ومخارج المدينة القديمة.



وتوقع الناشط إبراهيم عسقين أن يكون الانسحاب الحوثي خشية كمائن ينظمها حمدي عبدالرزاق، ومن معه، أو أن تلجأ مليشيا الحوثي لتدبير خطة لاغتياله.

