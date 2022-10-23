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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تم خلاله بحث الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على مينائي رضوم والضبة النفطيين.

بن مبارك يبحث مع نظيره المغربي تداعيات قصف منشآت الطاقة في بلادنا

وخلال الاتصال أوضح وزير الخارجية المخاطر الكبيرة للتصعيد الحوثي، وما يحمله من رسائل واضحة عن طبيعة هذه المليشيا، وما تمثله من تهديد فعلي لأمن المنطقة واستقرارها.

واكد أن استهداف المنشات المدنية ومصادر الطاقة والتهديد بقطع خطوط الملاحة الدولية، ممارسات إرهابية بكل القوانين والأعراف الدولية، لا يمكن لمن يقوم أو يهدد بها أن يكون شريكا موثوقا في أي عملية سلام.. موضحًا أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا إزاء هذه الهجمات الإرهابية، وممارسة ضغوط فعلية على النظام الإيراني الذي يقوم بتمويلها وتسليحها.

بدوره عبر وزير الخارجية المغربي عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى تداعيات على جهود التهدئة في اليمن، محملا مليشيات الحوثي مسؤولية التصعيد ومفاقمة الأزمة الإنسانية ورهنها مستقبل الشعب اليمني خدمة لاجندات خارجية.. مؤكدا موقف المملكة المغربية الثابت الداعم للحكومة الشرعية ولجهودها في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن.

عقد مجلس الدفاع الوطني السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.

واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الاحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.

وحذر المجلس من ان هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.

شاركت اليمن في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، ال 85 الذي عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض، بوفد يرأسه نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان.

وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي للعام 2022م، والخطة التشغيلية للمشاريع التي رفعها المجلس للعام 2023م.

واكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة، بما يعود على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بالفائدة ويعزز المكانة الدولية للمجلس، وتحقيقًا لمنظومة التكامل والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.

شارك سفير اليمن في أنقرة، محمد طريق، في اجتماعات الدورة ال ١٢ لاجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الفعالية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية خلال يومي 21-22 أكتوبر الجاري، أكد السفير على موقف اليمن الداعم لجميع الجهود المعززة لروح التضامن العربي والإسلامي.

وأوضح أهمية العمل على صياغة موحدة لخطاب إعلامي جامع، يفند التضليل الاعلامي الذي يحاول تشويه الهوية العربية.

واكد على أهمية قيام الإعلام بدوره في مكافحة العنصرية والتطرف، ومحاربة نشر الطائفية وزرع التفرقة بين المجتمعات الإسلامية، ورفض محاولات فرض المعتقدات والافكار بالقوة، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش والقبول بالأخر، والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية للدول والمجتمعات الإسلامية.

وأعرب طريق عن أسفه لاستمرار بعض الدول في ممارسة التطهير العرقي والتنمر الديني والعنصري ضد الأقليات المختلفة.

ودانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت.

وأكد أمين عام المنظمة، حسين طه، أن الاعتداء الارهابي يمثل تهديدا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، ويعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وانتهاكا للقوانين والاعراف الدولية وتهديدا لممرات الطاقة العالمية وتهديدا للبيئة البحرية.

وجددت الأمانة العامة دعهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكدة وقوفها الدائم مع اليمن من أجل رفع المعاناة عن شعبه وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

ودعت في الوقت ذاته جماعة الحوثي إلى ضرورة تجاوبها مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، والتعاون مع كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية.

