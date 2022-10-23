شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الرئاسي اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثي جماعةً إرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال التصعيد الحوثي وجرائم الحرب المتعمدة، والتي تستوجب عقابًا حازمًا بإدراج تلك الميليشيات «جماعة إرهابية». جاء ذلك في سياق عدة قرارات اتخذها مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن ردع الاعتداءات الحوثية، عقب عمليات إرهابية حوثية استهدفت مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة اليمنيتين. وذكرت وكالة أنباء «سبأ»، أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا تناول خلاله الخيارات المتاحة بشأن تلك الهجمات التخريبية الجبانة، والتي تستهدف السلم والأمن وتفاقم معاناة الشعب اليمني الإنسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الرئاسي اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثي جماعةً إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.