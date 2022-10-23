إب.. مليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على عدة أحياء بالمدينة القديمة

أفادت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تفرض منذ وقت متأخر من مساء أمس، حصاراً خانقاً على عدة أحياء بمدينة إب القديمة (وسط اليمن).



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن حملة عسكرية من عدة أطقم انتشرت في أحياء (المجعارة والباب الجديد وباب سنبل) في المدينة القديمة ومنعت الخروج والدخول من وإلى تلك الأحياء.



وأضافت أن المليشيا قامت بقطع خدمة الانترنت عن أجزاء واسعة من أحياء مدينة إب القديمة بالتزامن مع الحملة.



وحسب المصادر فإن الحملة تهدف لاعتقال شاب من حارة الميدان يُدعى "حمدي عبدالرزاق"، كان قد انتقد قبل أيام مليشيا الحوثي وزعيمها على قناته باليوتيوب تنديداً بالوضع الراهن التي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وأشارت المصادر إلى أن حملة سابقة قادها مدير قسم الشعاب شامخ الرصاص عقب نشر الفيديو بهدف اعتقال الشاب، غير أن الشاب قام بالتصدي للحملة ودارت على إثر ذلك عملية اطلاق نار بين الجانبين تسببت بإصابة مدير القسم الحوثي "الرصاص" وأحد مرافقيه.



وتسود حالة من الاحتقان الشعبي في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014م جراء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا في المحافظة، ناهيك عن التداعيات الإنسانية للحرب التي أشعلتها المليشيا وتسببت بأوضاع معيشية صعبة.

