شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 جنود من القوات الجنوبية في هجوم جديد لتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 4 جنود بينهم طبيب من القوات الجنوبية، السبت، في هجوم جديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين.

واستهدف هجوم إرهابي القاعدة عربة إسعاف للقوات الجنوبية في مديرية المحفد في محافظة أبين، بعد يوم واحد من تنفيذ القوات الجنوبية عملية خاصة أطاحت بعنصرين بارزين في التنظيم الإرهابي.

وقال مصدر عسكري إن تنظيم القاعدة الإرهابي نفذ هجوما بعبوة ناسفة فجرت عن بعد بمركبة إسعاف للقوات الجنوبية، ما أدى إلى مقتل طبيب و3 جنود آخرين على الفور.

وأضاف أن الهجوم وقع في طريق فرعي في مديرية المحفد أقصى شرقي أبين، لدى قيام سيارة إسعاف بمهمتها في تقديم خدمات الطوارئ الصحية لبعض الجنود.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهجوم جاء بعد يوم واحد من تنفيذ القوات الجنوبية عملية خاصة ضد التنظيم الإرهابي في مديرية الوضيع المجاورة شرقي محافظة أبين.

وأكد المصدر مقتل عنصرين إرهابيين بارزين في صفوف التنظيم دون الكشف هويتهما، لافتا إلى أن العنصرين الإرهابيين كانا وراء اغتيال القيادي في الحزام الأمني حيدر الجعدني، أمام منزله في مديرية المنصورة في عدن مطلع العام الجاري.

وقبل يومين، أعلنت القوات الجنوبية باليمن إحباط هجوم بري كان تنظيم القاعدة يحاول شنه، على خطى مليشيات الحوثي، وذلك في أطراف مديرية المحافد شرقي محافظة أبين المطلة على بحر العرب.

وجاء إحباط هجوم القاعدة بالتزامن مع هجوم إرهابي بعبوة ناسفة في مدينة عتق، استهدف دورية لقوات العمالقة كانت تقل مدير شرطة شبوة السابق، والذي نجا من الهجوم فيما قتل نجله وأصيب أحد مرافقيه حسب مصدر أمني في وقت سابق.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استهدف هجوم إرهابي للقاعدة بواسطة 5 عبوات ناسفة في مدخل مدينة المحفد شرقي أبين دوريات للقوات الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 2 آخرين.

وتأتي الهجمات بعد أسابيع من توعد تنظيم القاعدة بشن حرب عبوات وكمائن ضد القوات الجنوبية في أبين، ردا على تحرير مديرية المحفد ضمن المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق، لكن القوات قللت من تهديداتها وتوعدت التنظيم بمزيد الضربات وتدمير أوكاره.

وحققت العملية العسكرية التي انطلقت في 22 أغسطس/آب الماضي اختراقات عسكرية مهمة بـ6 مديريات ساحلية وجبلية في أبين، منها: خنفر، أحور، لودر، الوضيع، مودية، المحفد.

تلك الاختراقات دفع فيها تنظيم القاعدة الإرهابي فاتورة باهظة، بخسارته أكثر من 24 عنصرا إرهابيا جرى التأكد من هويتهم، خلافا لخسائر مادية وأسلحة وأجهزة اتصالات ووثائق عُثر عليها في معاقله الرئيسية ومعسكراته، فيما قدمت القوات الجنوبية أكثر من 74 شهيدا ومصابا سقط غالبيتهم في تفجيرات إرهابية غادرة.