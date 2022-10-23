شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير مسيرتين لميليشيا الحوثي ولغم "يغتال" براءة 3 أطفال بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصعيد حوثي جديد، بعد يوم من شن ميليشيا الحوثي هجومًا إرهابيًا على ميناء الضبة النفطي، كشف خطط للمليشيات تهدف لنسف جهود تجديد الهدنة الأممية.

فالدفاعات الجوية للقوات المشتركة اليمنية، أعلنت في ساعة متأخرة من السبت، تدمير طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي بلحج والحديدة، مؤكدة مقتل 3 أطفال بلغم للانقلابيين.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن في بيان، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية لدى قيامها بأعمال "عدائية" جنوب محافظة الحديدة الساحلية (غرب).

وأوضحت أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة رصدت طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي تخترق أجواء مديرية الخوخة، مشيرة إلى أنها تعاملت معها وأسقطتها، فيما جرى إيصال حطام الطائرة إلى الجهات المختصة.

في السياق نفسه، قالت القوات الجنوبية في بيان، إن دفاعاتها الأرضية تصدت بنجاح لطائرة دون طيار كانت تمارس أعمال التجسس فوق المرتفعات الاستراتيجية في مديرية الحد يافع التابعة لمحافظة لحج (جنوب).

وبحسب البيان، فإنه جرى إسقاط المسيرة عصر السبت، أثناء قيامها بالتجسس وبأعمال "عدائية" في أجواء مديرية الحد بيافع الحدودية.

المرصد اليمني للألغام قال في بيان، إن لغمًا للحوثيين انفجر بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة "دحيدح" في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، مما أدى إلى مقتل 3 أطفال.

وأوضح المرصد اليمني، أنه خلال الساعات الماضية، قتل مدني على الأقل وأصيب آخر في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، مشيرًا إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين منهم 3 أطفال في حوادث متفرقة جراء انفجا ألغام حوثية وذخائر في محافظة الحديدة.

وخلفت ألغام مليشيات الحوثي أكثر من 9 آلاف و500 قتيل وجريح في صفوف المدنيين طيلة 8 أعوام، وفقا لتقارير أممية وحقوقية وثقت حوادث الألغام الأرضية.

وصعدت مليشيات الحوثي هجماتها منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ إذ تدور معارك طاحنة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات لقوات المجلس الرئاسي.