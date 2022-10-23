خلال 72 ساعة.. مقتل وإصابة ثمانية مدنيين بانفجار ألغام حوثية في الحديدة والجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثمانية أشخاص بينهم أطفال، بانفجار ألغام وذخائر متفجّرة في محافظتي الحديدة والجوف، غرب وشرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن مدنيًا قتل وأصيب آخر بانفجار لغم زرعه الحوثيون، في مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف خلال الـ 72 الماضية.

وأضاف المرصد، كما قتل مدني وأصيب خمسة آخرين منهم ثلاثة أطفال في حوادث متفرقة جراء حوادث انفجارات ألغام وذخائر متفجرة في محافظة الحديدة.

وكان المرصد قد أعلن الجمعة، مقتل شخص وإصابة 5 أطفال في انفجار لغمين بمديريتي "ناطع والزاهر" بمحافظة البيضاء.