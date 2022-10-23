مليشيا الحوثي تشنّ حملة اعتداءات على المحلات التجارية شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - شنّت مليشيا الحوثي، حملة اعتداءات على المحلات التجارية في منطقة الحوبان شرقي تعز، تحت ذرائع مختلفة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي طلبت من التجار مبالغ كبيرة تحت ذرائع مختلفة، وبعد أن رفض التجار ذلك، أقدمت على الاعتداء على محلاتهم ونزع اللوحات الإعلانية الخاصة بها.



وأضافت المصادر، بأن المليشيات قامت بنزع اللوحات التجارية بطريقة استفزازية، تحت ذريعة توسيع الطريق، في وقت لا يحتاج الشارع لذلك.



وسبق أن أغلقت مليشيا الحوثي مئات من المحال التجارية بمناطق سيطرتها على خلفية رفض ملاكها دفع جبايات وإتاوات مالية بقوة السلاح.



وتمارس مليشيات الحوثي الضغوطات والحملات وفرض الاتاوات ضد التجار في مناطق سيطرتها، بغرض السلب والابتزاز، وتمويل حروبها المستمرة، في الوقت الذي انعكست تلك الجبايات على أسعار المواد الغذائية والسلعية وحولت حياة المواطنين إلى جحيم.