شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. تصنيف الحوثي جماعة إرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ويحذر من التعامل معها اصدر مجلس الدفاع الوطني اليوم السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

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