شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثي على ميناء الضبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف مليشيات الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت جنوب شرق البلاد من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق، السبت، عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، عن إدانته الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثيين، على ميناء الضبة النفطي، المطلّ على مياه بحر العرب، في محافظة حضرموت، جنوب البلاد.

وقال غروندبرغ، في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتبه، إنه يدين هذا الهجوم، ويعتبره "تصعيدا عسكريا مقلقا للغاية".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدفت فيه الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت - أن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 كما يؤكد الهجوم استمرار نهج الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على ميناء "الضبة" باليمن

وأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف سفينة نيسوس كيا "في أل سي سي" في ميناء الضبة بحضرموت.



وذكرت البعثة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، أنه لحسن الحظ، لم تزهق أرواح وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان.. مؤكدة في الوقت نفسه أن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية "غير مقبول".