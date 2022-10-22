المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي يدينون الهجوم الحوثي على باخرة نفطية في ميناء الضبة بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان المبعوث الأممي إهانس غروندبرغ وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السبت، الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على باخرة نفطية في ميناء الضبة بحضرموت شرقي اليمن.



وقال غروندبرغ في بيان، "أدين الهجوم الجوي الذي تبنته جماعة (الحوثيين) يوم أمس 21 تشرين الأول / أكتوبر على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية".



وأضاف، "أدعو الأطراف في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة جهودهم لتجديد وتوسيع الهدنة، ووضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع".

وتابع المبعوث الأممي "أؤكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

في السياق قالت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدى اليمن في بيان مشترك: "ندين بشدة الهجوم الذي حدث في 21 أكتوبر واستهدف سفينة "نيسوس كيا VLCC " في ميناء الضبة اليمني".



وأضاف البيان، "لحسن الحظ، لم تزهق أرواح وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول".



وأكد أن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن.



وتابع، إن "السبيل للمضي قدما هو الحد من التوترات، وخفض التصعيد، ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية تفاوضية".



وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان استفادة جميع اليمنيين من موارد البلاد والتمتع بمستقبل أكثر ازدهارا، مضيفا،" سنواصل دعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن".