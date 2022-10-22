أبين.. قتلى وجرحى من عناصر الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة بالمحفد

قُتل أربعة جنود وأصيب آخرين، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في طقم لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الهجوم استهدف طقماً لقوات الحزام الأمني قرب مفرق الكعازة بمديرية المحفد شرق محافظة أبين.



وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من أفراد كتيبة "سهام الشرق" بينهم ركن عمليات الكتيبة "علي المحوري"، وثلاثة آخرين، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود (لم يتم تحديد عددهم).



ولم تتبنى أي جهة الهجوم حتى كتابة هذا الخبر (11:50 مساء).



ومؤخراً شهدت محافظة أبين هجمات بعبوات ناسفة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المجندين من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الذي ينفذ عمليات انتشار في المحافظة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

