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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز حفلا خطابيا واستعراضيا بأعياد الثورة اليمنية سبتمر وأكتوبر بحضور المحافظ نبيل شمسان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية.

تعز تختتم احتفالات الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر بحفل كرنفالي واستعراضي

وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي تطرق المحافظ شمسان في كلمته إلى التضحيات والادوار البطولية للثوار الأحرار في شمال الوطن وجنوبه وأهمية التعليم والفكر الواعي في مواجهة التخلف والارتهان وتدمير الاوطان وتمزيقها خدمة لاطماع إيرانية طائفية سينتصر عليها اليمن وستحافظ هذه الاجيال على أهداف الثورتين سبتمبر وأكتوبر.

وأثنى المحافظ على الاحتفالات الإستعراضية التي شهدتها مدارس المحافظة والتي رسمت لوحات جمالية وطنية خالصة في حب الوطن والوفاء للثوار وتجسيد نضالهم وشجاعتهم واستحضار صورهم وبطولاتهم معتبرا أن التعليم هو أساس نهضة الشعوب والانتصار على مخلفات الحرب وستصنع تعز التحولات بهذه الاجيال المشبعة بحب الوطن والمخلصة لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر أسوة بأبائهم وأجدادهم الذين أسهموا في الانتصار بارواحهم ودمائهم التي روت شمال الوطن وجنوبه منوها إلى تكريم المدارس المثالية وإدارتها في ذكرى ال30 من نوفمبر المجيدة.

من جهته اعتبر مدير مكتب التربية والتعليم عبد الواسع شداد أن الاستعراضات الطلابية تهدف إلى إحياء ذكرى الثورات الخالدة لدى الاجيال والتضحيات ودور تعز في المشروع الوطني والانتصارات للثورات اليمنية شاكرا كل المدارس التي شاركت في هذا الحفل الكرنفالي والاناشيد والاستعراضات الوطنية الرائعة.

وشهد الحفل عروض متعددة واناشيد وطنية احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمر وثورة 14 أكتوبر.

شاركت اليمن في الدورة ال 38 لمجلس وزراء العدل العرب بمدينة أفران بالمملكة المغربية.

واستعرض وزير العدل القاضي بدر العارضة، في كلمة اليمن، الأوضاع في اليمن وما يمر به من أوضاع مأساوية جراء حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والذي دمر جميع مقوماتنا وادخل البلاد في أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.

وأشار العارضة إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي في التعامل بإيجابية تجاه تجديد الهدنة الأممية، الا أن المليشيا الحوثية رفضت تمديد الهدنة، لافتا إلى إنه ورغم الصعوبات التي تواجه الحكومة الشرعية فإنها عملت لاستعادة الوضع وإنهاء التمرد وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة.

وقال " ان مجلس القيادة الرئاسي يبذل جهودا كبيرة في العمل على بناء المؤسستين الامنية والعسكرية، واعادة تشكيل السلطة القضائية، ضمن حزمة من الاستحقاقات المرتبطة بمكافحة الفساد، ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة، وتفعيل أجهزة انفاذ القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات العامة، والسلم الاجتماعي.

ويضم وفد اليمن النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية والقاضي طارق العزاني، وسفير اليمن عزالدين الاصبحي.



حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،، في العاصمة المؤقتة عدن، حفل تدشين مؤتمر الشباب والتنمية ضمن مسارات البرنامج الوطني للشباب، تحت شعار " شبابنا المؤهل ضمانة المستقبل".

وفي الحفل القى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته لمشاركة الشباب في تدشين مؤتمرهم الوطني بعدن والذي يمثل نقطة ريادة لعدن ومن المهم تعميمه على كل المحافظات المحررة.. مقدما الشكر لوزير الدولة محافظ عدن على التحضير والاعداد لهذا المؤتمر ودوره المقدر في تبني البرنامج الوطني للشباب، ورمزية عقده في عدن، وما يمكن ان يقدمه الشباب في عدن من نموذج.. وقال " الرمزية الكبيرة لعدن إنه ا كسرت مشروع مليشيا الحوثي في 2015م وحمل فيها الشباب السلاح للحفاظ على كرامة البلاد بأكملها، وكثير من الحاضرين في هذا المؤتمر شاركوا في المقاومة ضد الحوثيين وهي لحظات تاريخية لا تنسى، وتحملت فيها عدن العبء الأكبر".

وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية العلاقة بين الأجيال ونقل المعرفة وتمكين الشباب في مواقع يكونوا قادرين فيها على استلهام الخبرة من الذين سبقوهم لضمان تناقل المعرفة والخبرة بين الأجيال.. منوها بدور الشباب في عدن في مرحلة ما بعد القضاء على مشروع الحوثي، والتطلعات منهم في الاستمرار بالمشاركة في عملية البناء والتنمية.. مؤكدا حرص الحكومة على دعم مخرجات البرنامج بما يخدم تنمية قدرات الشباب في تطوير العملية التنموية بالبلاد.

ولفت إلى حرص الحكومة على اشراك الشباب من خلال ضخ دماء جديدة إلى الوظيفة العامة وفق معايير شفافة وواضحة تتيح عدالة الفرص للشباب.. مشيرا إلى الإعلان مؤخرا عن درجات وظيفية تستهدف الشباب لتوزيعهم على مؤسسات الدولة للمشاركة في خدمة وتطوير وتنمية المجتمع في القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدعم الشباب والبرامج التي تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتنمويا لما فيه خدمة المجتمع والوطن، لان إرادة الشباب قوية وتخلق واقع إيجابي في مختلف المجالات والقطاعات خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.. منوها بأهمية مثل هذه البرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات التدريبية والتأهيلية والابداعية لخلق واقع جديد يقوم على الاعتماد بشكل رئيسي على الشباب في إدارة الدولة.

من جانبه أوضح وكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للشباب عبدالرؤوف السقاف، ان هذا البرنامج يأتي كنسخة ثانية من مؤتمر الشباب الذي أقيم في عدن عام 2020 تحت شعار شباب في مواجهة الازمات والذي يعكس روح المرحلة الجديدة التي تشهدها مدينة عدن.

واشار إلى أن البرنامج يتضمن اربع مسارات متنوعة تهدف في مجملها إلى تحسين الواقع الشبابي في عدن ويركز على خلق منصة حرة وتفاعلية للتعبير والابداع والابتكار، واطلاق برامج تأهيلية على الصعيدين العلمي والعملي لرفع كفاءة الشباب وتعزيز قدرتهم على بناء مشاريعهم الخاصة، وبناء قنوات تواصل بين الشباب.

