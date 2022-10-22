المهرة.. وفاة شخصين وإنقاذ ثالث من الغرق في سواحل سيحوت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، الجمعة، وفاة شخصين غرقاً، وإنقاذ ثالث في ساحل سيحوت بمحافظة المهرة شرقي البلاد.



وقالت في بيان لها، إنها تمكنت من إنقاذ مواطن من الغرق في ساحل سيحوت، فيما توفي شخصين أحدهما بعد إنقاذه ونقله إلى المستشفى.



وأوضحت أن الضحايا مدنيين ويعملون في مجال الكهرباء بمدينة سكنية في منطقة (عربوط ـ رخوت).



وأشارت إلى أن المتوفين أحدهما من محافظة الحديدة (غرب) والأخر من محافظة لحج (جنوب)، فيما الثالث الذي تم إنقاذه فكان من محافظة لحج أيضاً.



وأهابت خفر السواحل فرع م/المهرة بجميع المواطنين عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة للسباحة والسواحل الآمنة، مشيرة إلى أن محافظة المهرة تطل على محيط مفتوح ولا سبيل للنجاة.

