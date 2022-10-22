شكرا لبحثكم عن خبر عفاشي : قصف جماعة الحوثي لميناء الضبة الجمعة جاء برضى امريكي وبريطاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال قيادي مؤتمري جناح طارق عفاش أن قصف جماعة الحوثي لميناء الضبة الجمعة جاء برضى امريكي وبريطاني.

وفي منشور على موقع فيس بوك، اوضح كمال الخوداني وهو قيادي مؤتمري أن قصف الحوثيين لميناء الضبة في هذا التوقيت لم يأتي إلا برضى امريكي وبريطاني وضوء اخضر من المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأكد الخوداني أن الهجوم الحوثي على الميناء يعتبر ورقة ضغط على مجلس القيادة الرئاسي وذلك من أجل الرضوخ لشروط الحوثي وطلباته ومنها صرف المرتبات.

وطالب الخوداني مجلس القيادة الرئاسي بعدم الرضوخ لمطالب الحوثيين.. داعياً المجلس الرئاسي إلى أعلان التعبئة العامة وتحريك الجبهات وإطلاق معركة الحسم.