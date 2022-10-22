شكرا لبحثكم عن خبر نعمان يكشف الاهداف الحوثية غير المعلنة لاستهداف نفط حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف سفير اليمن لدى بريطانيا ياسين سعيد نعمان الهدف من استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بمحافظة حضرموت .

وكتب نعمان في منشور على فيسبوك "إقدام المليشيات الحوثية على قصف ميناء ضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية يأتي ضمن أهدافها وخطتها القائمة على رفض تمديد الهدنة و الاستفادة من نتائج الهدن السابقة التي وفرت لها ظروفاً أفضل لمواصلة تكريس انقلابها كأمر واقع .

وأكد ياسين ان استهداف وقصف المنشئات النفطية بما في ذلك موانئ التصدير ووسائل النقل معركة رئيسية لجماعة الحوثي في الوقت الحالي .

واعتبر ياسين أنه في الوقت الذي لم يؤد رفض جماعة الحوثي لتمديد الهدنة إلى إلغاء المكاسب التي حققتها من ورائها فإنها تعتبر نفسها في حل من أي التزام يمنعها من مهاجمة المنشئات النفطية والموانئ البحرية التي كانت قد أعلنتها كأهداف عسكرية .

وأكد ياسين أن سلوك جماعة الحوثي الطائش لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني فقط وإنما يجب النظر إليه باعتباره تحد لكل متطلبات الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.

وأضاف ياسين "لا بد من إعادة وضع سياسة المواجهة مع مليشيات الحوثي بناء على ما استقر عليه سلوكها من خيارات.