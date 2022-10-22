نهبها الحوثيون قبل عامين.. وقفة احتجاجية لمواطنين أمام شركة النفط بصنعاء للمطالبة بحقوقهم

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم العشرات من التجار والمزارعين، الجمعة، وقفة احتجاجية امام شركة النفط الحوثية؛ للمطالبة بحقوقهم المنهوبة من قبل الشركة.

وقال مشاركون في الاعتصام إن العشرات نظموا الاعتصام بعد سنتين من مماطلة الحوثي دفع مستحقات مزارعين وتجار أخذت مليشيا الحوثي كمياتهم من الوقود مطلع 2021 من عدة محافظات.

وحسب المعتصمين فإن شركة النفط الحوثية عبر نقاط عسكرية في المناطق القريبة من المحافظات المحررة، كانت تستولي على ما بحوزتهم من وقود وتصرف لهم مقابلها سندا لاستلام محروقاتهم من شركة النفط بصنعاء.

ويقول المعتصمون إن الشركة تماطل في سداد ما عليها من التزامات مالية تجاههم.

وأثارت شركة النفط استياء المواطنين بعد إعلانها شراء مجموعة من قواطر نقل الوقود قبل أن تسلم المستحقات.

كان اتحاد موردي الوقود من المناطق المحررة اتهم في وقت سابق هذا العام شركة النفط الحوثية وشركة دروب الاتحاد الحوثية الخاصة بالسيطرة على أموال الموردين لإنشاء شركات خاصة بالحوثي.

ويعد الاعتصام في أمانة العاصمة أمام شركة النفط أحدث وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوق نهبتها المليشيا.