مقتل شخص وإصابة 5 أطفال في انفجار لغمين بمديريتي "ناطع والزاهر" في البيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص، الجمعة، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بمديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ناجي سالم حسين الضريبي، قتل، اليوم، في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية ناطع".

وأوضح المصدر أن ناجي يعد أحد الكوادر الصحية في المديرية، وأنفجر اللغم في سيارته أثناء عبوره في الطريق المؤدي إلى مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

في السياق، أصيب خمسة أطفال، الخميس، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي استهدف سيارة أحد المواطنين نوع (هيلوكس غمارتين) في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن "لغما أرضيا زرعته ميليشيات الحوثي انفجر، عصر الخميس، بسيارة المواطن أحمد صالح الحميقاني لدى خروجهم من الخط الاسفلتي في قرية ذا مخشب الناصفة بمديرية الزاهر".

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى إصابة خمسة أطفال كانوا على السيارة، فيما تم تدمير مؤخرة السيارة بالكامل.

ولفت إلى أن مسلحي ميليشيات الحوثي منعت المواطنين من الوصول إلى السيارة أو نقلها من مكان الحادث، موضحاً أن المنطقة مفخخة بالعديد من شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات.