شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الجمعة، بالهجوم بطائرتين دون طيار على ميناء الضبة النفطي، في محافظة حضرموت شرقي اليمن، في حدث من شأنه نسف السلام.

واعتبرت مليشيات الحوثي، في بيان صادر عن ناطقها العسكري المدعو يحيى سريع، أن الهجوم "رسالة تحذيرية" للمجلس الراسي والحكومة، في ابتزاز للعالم بالضغط لتسليم رواتب مقاتليها من إيرادات المناطق المحررة.

وكانت الحكومة اليمنية نددت، الجمعة، بهجوم مليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي واعتبرته تهديدا خطيرا على خطوط الملاحة وأمن الطاقة العالمي.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني: "ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بطائرتين مسيرتين إيرانيتي الصنع".

وأكدت الحكومة اليمنية أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة.

وجاء الهجوم بعد إعلان مليشيات الحوثي البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية، وتهديدها باستهداف المنشآت النفطية والسفن التجارية وناقلات النفط، وفقا للوزير اليمني.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي تصعيد خطير يؤكد استمرار النظام الإيراني في استخدام مليشيات الحوثي كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير الفوضى والإرهاب لليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

كما تقوض هذه الهجمات جهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتؤكد أن النظام الإيراني هو الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشار المسؤول اليمني إلى الهجوم، ويؤكد أن هذا الإرهاب المُصدر من طهران قد طور أدواته، فأصبحت المسيرات المفخخة بديلا عن السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، وسلاحا عابرا للحدود لإرهاب الدول وتهديد مصادر الطاقة وابتزاز العالم.

وأكد أن هجوم مليشيات الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة أحد أهم الموانئ النفطية، يندرج ضمن مسلسل استهدافها الممنهج للبنية التحتية منذ الانقلاب، ومحاولاتها تدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتوسيع هجماتها لتشمل المنشآت الحيوية التي ظلت طيلة ثمانية أعوام خارج دائرة الحرب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة التصعيد الحوثي الخطير، والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية التي يمارسها نظام طهران وأداته الحوثية.

كما طالب بالعمل على تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، إثر التهديد ما بقي من مقومات الاقتصاد الوطني، ومفاقمتها الأوضاع الإنسانية في اليمن.

في وقت سابق، الجمعة، قالت مصادر عسكرية ومحلية في محافظة حضرموت إن مليشيات الحوثي استهدفت بطائرات مسيرة مفخخة سفينة نفط كورية جنوبية راسية قرب ميناء الضبة النفطي.