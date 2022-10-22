برفقة زينبيات.. مليشيا الحوثي تداهم منازل أكاديميين بجامعة صنعاء لإخراجهم منها

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم مسلحون حوثيون، الخميس، منازل عدد من الأكاديميين بالعاصمة صنعاء؛ بهدف إخراجهم من شققهم السكنيّة التابعة لكلية المجتمع بصنعاء، تحت مزاعم عدم دفع الايجارات.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، لحظة مداهمة المليشيا منزل الأكاديمية في الكلية، آلاء الأصبحي، من قبل مليشيا الحوثي برفقة زينبيات، والتي رفضت إخلاء الشقة والخروج منها.

ورفضت الأصبحي الخروج من شقتها. وخاطبتهم الحوثيين بالقول: "اعدمونا، لأننا نستاهل الإعدام؛ لأننا نعلم أولادكم، لأننا شرفاء، لازم تعدمونا، ولا تبقونا أحياء، نحن الشرفاء المتبقيين بس، لازم تعدمونا".

وأضافت الأكاديمية آلاء الأصبحي عناصر الميليشيا قائلة: "مالكم حق تكلموني، لنا ثمان سنوات نّدرس ببلاش (دون مقابل) عن أي دولة وأوامر تتحدثون".



وكانت مصادر أكاديمية قد أكدت أن المليشيا تعمل على إخراج الدكاترة من شققهم بحجة "عدم دفع الإيجارات"، مع أن الرواتب توقفت عنهم منذ ثمان سنوات، رغم أنهم لم يتوقفوا عن تأدية واجبهم العلمي.



وكان المدرس في كلية المجتمع، الدكتور عبدالكريم الوصابي، قد نشر الفيديو، مشيراً إلى أن الأصبحي حاولت استعطاف المليشيا والزينبيات، ممن قدموا لإخراجهم بالقوة وذلك للسماح لها وزملائها بالبقاء في مساكنهم"، خصوصا في ظل انقطاع رواتبهم.



وأكد أن قدوم العناصر الحوثية جاء بعد حكم المحكمة بإخراجهم لعدم سداد وزارة المالية بصنعاء إيجارات شقق دكاترة كلية المجتمع.. متسائلاً: "هل التشرد والشارع أصبح مصير الدكاترة في بلادنا؟، أهكذا يعامل صفوة المجتمع وأهل التنوير يا حكومة صنعاء؟".



وتابع الدكتور الوصابي "أهكذا يعامل من يشيد ويبني الأوطان يا حكومة صنعاء؟ أهكذا يكون مصيرنا بعد صبرنا ست سنوات على انقطاع المرتبات ونحن مستمرون في العطاء والبناء دون توقف؟.

واضاف: أهكذا يعامل الدكاترة بعد تضحياتهم وصبرهم ومعاناتهم جراء انقطاع المرتبات يا حكومة صنعاء؟، أهكذا يعامل من قضى عمره في تحصيل العلم ومن سخر حياته لتعليم أبناء الوطن؟".



وزاد الوصابي قائلا: "نحن دكاترة كلية المجتمع صنعاء نطالب ونناشد الجهات المسئولة إنقاذ ما تبقى لنا من كرامة، فكرامة المعلم هي كرامة وطن، هذا إن كان مازال للكرامة معنى عندكم وإلا فو الله أن باطن الأرض خير من ظاهرها".